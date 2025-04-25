İstanbul 6,2'ye büyüklüğündeki depremle sarsılmıştı: Artçılar devam ediyor
İstanbul'da 23 Nisan'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, bugün saat 08.40'ta 3,6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
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İstanbul, 23 Nisan'da Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından artçılarla sarsılmaya devam ediyor.
AFAD'ın yaptığı açıklamaya göre, bugün saat 08.40 sularında 3,6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
6,2 büyüklüğündeki depremin ardından can ve mal kaybı yaşanmadığı açıklanmıştı. İstanbullular, deprem nedeniyle panik dolu anlar yaşarken; birçok kişi geceyi sokakta geçirmişti.