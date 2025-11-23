İstanbul alarm veriyor: Son 10 yılın en düşük su oranı!

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, kentteki barajlarda Nisan ayında yüzde 82,22'ye kadar çıkan su seviyesi hızla düşmeye devam ediyor. Bugün itibarıyla İstanbul'a su sağlayan baraj ve göletlerde doluluk oranı yüzde 19,81 olarak kaydedildi.

Kentin azami 868 milyon 683 bin metreküp su depolama kapasitesine karşın mevcut su miktarı 171 milyon 89 bin metreküpte kaldı. Barajlardaki su oranları Ömerli'de yüzde 24,66, Darlık'ta yüzde 16,98, Elmalı'da yüzde 2,8, Terkos'ta yüzde 25,05, Alibey'de yüzde 2,42, Büyükçekmece'de yüzde 16,39, Sazlıdere'de yüzde 9,99, Istrancalar'da yüzde 0,79, Kazandere'de yüzde 0,21 ve Papuçdere'de yüzde 0,74 olarak ölçüldü.

İSKİ istatistiklerine göre, 23 Kasım gününe ait doluluk oranı son 10 yılın aynı dönemine kıyasla en düşük seviyeye geriledi. 2016-2024 yılları arasında aynı tarihte doluluk oranları yüzde 23,78 ile 55,41 arasında değişirken, bu yıl oranın yüzde 19,81'e düşmesi dikkat çekti.

En düşük su seviyesi Kazandere Barajı'nda

Kentteki barajlar içinde en düşük doluluk Kazandere'de görüldü. Geçen yıl aynı tarihte yüzde 8,05 olan oran bugün yüzde 1,7'ye indi. Papuçdere'de doluluk geçen yıl yüzde 5,69 iken bu yıl yüzde 3,61'e geriledi. Sazlıdere'de ise yüzde 38,3'ten yüzde 19,35'e düşüş yaşandı.

Terkos Barajı'nda su oranı yüzde 21,97 olarak kaydedilirken, bir yıl önce bu rakam yüzde 35,74'tü. Elmalı Barajı'nda geçen yıla göre küçük çaplı bir düşüş yaşandı ve oran yüzde 50,05'e indi. Alibey'de doluluk yüzde 12,19'a yükselirken, Istrancalar yüzde 21,72 seviyesinde ölçüldü. Büyükçekmece yüzde 21,65, Darlık yüzde 28,49, Ömerli ise yüzde 17,34 olarak kaydedildi.