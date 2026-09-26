İstanbul Alışveriş Merkezi kapılarını ziyaretçilere açtı

Şirketten yapılan açıklama­ya göre, İstanbul Finans Merke­zi içindeki konumuyla şehrin ye­ni çekim merkezi olmaya hazır­lanan İstanbul Alışveriş Merkezi; moda, perakende, gastronomi, kültür-sanat ve eğlence sektörü­nün küresel ve yerel oyuncuları­nı tek bir ekosistemde buluşturu­yor.

Projenin alışveriş ve sosyal imkânlarıyla İstanbul’un yaşam deneyiminde yeni bir görev üst­lendiğine dikkat çeken İstanbul Alışveriş Merkezi Müdürü Mu­ammer Çene, “İstanbul Alışve­riş Merkezi; konsepti, konumu ve büyüklüğü itibariyle sadece bu­lunduğu bölgeye değil İstanbul’un alışveriş ve yaşam ekosistemi­ne yeni bir canlılık kazandıracak bir merkez olarak konumlanıyor. Alışveriş, gastronomi, kültür-sa­nat ve açık hava yaşamını odağı­na alarak şehrin güçlü bir parça­sı olarak tasarlandı. Bünyemizde­ki moda, gastronomi markaları, sanat merkezi ve açık hava etkin­lik alanlarımızla sosyal yaşamın farklı alanlarını aynı çatı altında buluşturarak bölgedeki yoğun iş ve şehir temposuna dengeli, ya­şayan bir alternatif sunuyoruz.

100 bin metrekarelik kiralanabi­lir alanımızla İstanbul’un pera­kende ve sosyal hayatına güçlü bir katkı sağlamaktan mutluluk du­yuyoruz” dedi. 100 bin m² kirala­nabilir alana sahip İstanbul Alış­veriş Merkezi, 300’ün üzerindeki ticari ünite ile moda, perakende, yeme-içme ve hizmet markaları­na ev sahipliği yapıyor. 1,2 kilo­metrelik ana alışveriş caddesi ile 2,5 kilometrelik yaya aksının ya­nı sıra açık havada sosyal yaşam üniteleri yer alıyor. AVM içinde yer alan 4 bin araçlık otopark ala­nı ise yüksek ziyaretçi trafiğini ra­hatlatmayı amaçlıyor.