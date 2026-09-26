İstanbul Alışveriş Merkezi kapılarını ziyaretçilere açtı
Yıllık 30 milyon ziyaretçi hedefiyle yola çıkan İstanbul Alışveriş Merkezi, 24 Eylül’de kapılarını açtı.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, İstanbul Finans Merkezi içindeki konumuyla şehrin yeni çekim merkezi olmaya hazırlanan İstanbul Alışveriş Merkezi; moda, perakende, gastronomi, kültür-sanat ve eğlence sektörünün küresel ve yerel oyuncularını tek bir ekosistemde buluşturuyor.
Projenin alışveriş ve sosyal imkânlarıyla İstanbul’un yaşam deneyiminde yeni bir görev üstlendiğine dikkat çeken İstanbul Alışveriş Merkezi Müdürü Muammer Çene, “İstanbul Alışveriş Merkezi; konsepti, konumu ve büyüklüğü itibariyle sadece bulunduğu bölgeye değil İstanbul’un alışveriş ve yaşam ekosistemine yeni bir canlılık kazandıracak bir merkez olarak konumlanıyor. Alışveriş, gastronomi, kültür-sanat ve açık hava yaşamını odağına alarak şehrin güçlü bir parçası olarak tasarlandı. Bünyemizdeki moda, gastronomi markaları, sanat merkezi ve açık hava etkinlik alanlarımızla sosyal yaşamın farklı alanlarını aynı çatı altında buluşturarak bölgedeki yoğun iş ve şehir temposuna dengeli, yaşayan bir alternatif sunuyoruz.
100 bin metrekarelik kiralanabilir alanımızla İstanbul’un perakende ve sosyal hayatına güçlü bir katkı sağlamaktan mutluluk duyuyoruz” dedi. 100 bin m² kiralanabilir alana sahip İstanbul Alışveriş Merkezi, 300’ün üzerindeki ticari ünite ile moda, perakende, yeme-içme ve hizmet markalarına ev sahipliği yapıyor. 1,2 kilometrelik ana alışveriş caddesi ile 2,5 kilometrelik yaya aksının yanı sıra açık havada sosyal yaşam üniteleri yer alıyor. AVM içinde yer alan 4 bin araçlık otopark alanı ise yüksek ziyaretçi trafiğini rahatlatmayı amaçlıyor.