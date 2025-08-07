İstanbul, Ankara, İzmir... Hafta sonu sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonu yurt genelinde hava sıcaklıklarının etkisini sürdüreceğini açıkladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, Türkiye'yi bekleyen hava durumu hakkında bilgi verdi.

Yerel sağanaklar bekleniyor

Macit'in verdiği bilgilere göre, yarın Karadeniz, Marmara ve Doğu Anadolu’nun kuzeyinde yerel gök gürültülü sağanak geçişleri yaşanacak. Cumartesi günü ise yağışlar doğuya kayarak Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzeyini etkileyecek.

Pazar gününden itibaren yağışlar sadece Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde görülecek. Diğer bölgelerde hava genellikle açık ve sıcak olacak.

Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde

Abdullah Macit, hava sıcaklıklarının tüm yurtta mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceğini belirtti. Özellikle Ege ve Akdeniz’de yüksek sıcaklıklar vatandaşları zorlayabilir.

İstanbul, İzmir ve Ankara'da hava nasıl olacak?

İstanbul’da cuma günü yerel gök gürültülü sağanak görülecek, ancak hafta sonunda yağış beklenmezken sıcaklıklar 32-33 derece civarında olacak. Ankara’da hava sıcaklıkları 33-34 derece aralığında seyredecek. İzmir’de ise sıcaklıkların 38 ila 40 dereceye kadar çıkması bekleniyor.

Meteoroloji, sıcak çarpmasına karşı özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.