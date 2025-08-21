İstanbul, Ankara, İzmir okul servis ücretleri ne kadar? Servis ücretleri belli oldu mu?

Okul servis ücretleri velilerin gündeminde... Eylül ayında öğrenciler için ilk ders zili çalacak. Evlatlarının servis ile gidip gelmesini isteyen aileler araştırmaya koyuldu. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir'de yaşayanlar "Servis ücretleri ne kadar" sorusuna cevap arıyor.

İstanbul oku servis ücreti ne kadar oldu?

İstanbul'da okul servis ücretleri henüz açıklanmadı. Kulislerde servis ücretlerine yüzde 50 zam yapılacağı konuşuluyor. Eğer bu oran netleşirse en kısa mesafe 5 bin 274 TL'ye çıkacak.

Ankara servis ücretlerine ne kadar zam yapıldı?

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi okul servis ücretlerine yüzde 30 oranında zam yapıldığını belirtti.

İzmir okul servis ücreti ne kadar?

İzmir'de okul servis ücretlerine yapılan zam oranı netleşmedi. Birkaç gün içinde duyuru yapılması bekleniyor.