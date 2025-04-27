İstanbul, Ankara, İzmir'de yarın hava nasıl olacak? 28 Nisan Pazartesi hava durumu: Yarın yağmur var mı?

28 Nisan Pazartesi günü hava nasıl olacak? Binlerce kişi hava durumunu merak ediyor. Meteoroloji 5 günlük hava tahmini paylaştı. Peki, yarın yağmur var mı?

28 NİSAN HAVA DURUMU

İstanbul'da yarın yağış beklenmezken, şiddetli rüzgar uyarısı yapıldı. Hava sıcaklığının en yüksek 15, en düşük ise 8 derece olması bekleniyor.

İzmir'de sıcaklık en yüksek 23, en düşük 11 derece olacak. İzmir'de ayrıca gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Ankara'da ise parçalı bulutlu bir gün bekleniyor. Hava sıcaklığı en yüksek 16, en düşük 7 derece olacak.