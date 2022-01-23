İstanbul-Ankara kara yolu ulaşıma kapandı

Kar tüm yurdu etkisi altına aldı. Birçok kentte yoğun yağış nedeniyle yollar kapandı. İstanbul-Ankara TEM Otoyolu ve D-100 devlet yolu, Gerede ile Düzce arasındaki yoğun kar yağışı nedeniyle tüm araç geçişlerine kapatıldı.

NTV canlı yayınında bilgi veren Bolu Valisi Ahmet Ümit, Düzce-Gerede arasında yoğunluk yaşandığını, 10 km'lik bir araç kuyruğu oluşmuş olabileceğini söyledi. Karın etkisini yarın sabah saat 10'a kadar sürdürmesini beklediklerini kaydeden Vali Ümit, "Yolda kalanlardan isteyenleri ilimizde misafir edeceğiz. Bekleyenlere ekipler ulaşıp yardım yapıyor" dedi.

İstanbul'da motokurye yasağı

İstanbul Valiliği, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bir sonraki duyuruya kadar motokuryelik yapılmayacağını, motosiklet ve elektrikli scooter kullanılmayacağını duyurdu.

İdari izin

Öte yandan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada “İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan; Malûl ve Engelliler ile Hamile olanlar 24-25 Ocak tarihlerinde (PAZARTESİ-SALI) İDARİ İZİNLİ sayılacaktır. Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri'nde de 2 gün süreyle eğitime ara verilmiştir” dedi.