İstanbul-Ankara ulaşımı kontrollü olarak başladı

Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle çok sayıda tırın kayması sonucu ulaşıma kapanan Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli'nin ulaşıma açılması için ekipler yoğun çalışma yürütüyor.

Karayolları ekipleri, güzergahın ulaşıma açılması için kar küreme, tuzlama ve temizlik çalışması yapıyor. Trafik ekipleri de trafik yoğunluğunun artmaması amacıyla bölgeye araç geçişine izin vermiyor.

Ekiplerin yaklaşık 7 saatlik çalışması sonucunda Bolu Dağı Tüneli'nde İstanbul yönü kısmen trafiğe açıldı. Yolun ulaşıma açılmasının ardından otoyolda kalan araçlar ağır şekilde ilerlemeye başladı.

Yoğun kar yağışının sürdüğü bölgede, ekiplerin otoyolun Ankara istikametini ulaşımı açma çalışmaları sürüyor.

Güzergahlara araç geçişine, çalışmaların devam etmesi nedeniyle hala izin verilmiyor.

İstanbul'dan Kocaeli-Ankara yönüne giden sürücüler için bekleme yerleri açıklandı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul-Ankara otoyollarında olumsuz hava koşullarından kaynaklı trafik akışının durması nedeniyle Ankara yönüne giden sürücülerin Karbey Dinlenme Tesisi, Ahmediye Parkı, Mirkelam Dinlenme Tesisi, Mehmetçik Opet Dinlenme Tesisi ve Selimpaşa Metro Tesisinde bekleyebileceğini belirtti.

İstanbul'da motokurye yasağı

İstanbul Valiliği, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bir sonraki duyuruya kadar motokuryelik yapılmayacağını, motosiklet ve elektrikli scooter kullanılmayacağını duyurdu.



Üniversiteler tatil



Olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul’da üniversiteler iki gün tatil edildi. Konuya ilişkin İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili üniversite öğrencilerimiz, şehrimizdeki yoğun kar yağışı nedeniyle üniversite rektörlerimiz ile yaptığımız görüşmeler sonrası, İstanbul’daki üniversitelerimizde eğitime ve sınavlara 2 gün süreyle (pazartesi-salı) ara verilmiştir. Önce sağlık, önce güvenlik." ifadelerini kullandı.

İdari izin

Öte yandan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada “İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan; Malûl ve Engelliler ile Hamile olanlar 24-25 Ocak tarihlerinde (PAZARTESİ-SALI) İDARİ İZİNLİ sayılacaktır. Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri'nde de 2 gün süreyle eğitime ara verilmiştir” dedi.