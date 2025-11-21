İstanbul, Ankara ve İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 6 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir, Ankara ve İstanbul’da gerçekleştirilen kapsamlı operasyonlarda toplam 1 milyon 913 bin adet uyuşturucu hap ile 426 kilogram uyuşturucu hap yapımında kullanılan kimyasal madde ele geçirildiğini açıkladı.

"Toplum sağlığına zararı engelledik"

Söz konusu kimyasal maddelerle yaklaşık 2 milyon adet uyuşturucu hap üretilebileceğini belirten Bakan Yerlikaya, “İnsanlara arz edilmesini ve toplum sağlığına zarar vermesini engelledik" dedi.

6 şüpheli yakalandı

Operasyonlar, EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı, İzmir, İstanbul ve Ankara Emniyet Müdürlüklerinin koordinasyonunda; Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerinin ortak çalışmasıyla gerçekleştirildi. Yapılan baskınlarda 6 şüpheli gözaltına alındı.