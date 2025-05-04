İstanbul Arnavutköy’de depremde hasar gören caminin minaresi söküldü

İstanbul’da 23 Nisan’da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından Arnavutköy Belediyesi tarafından yürütülen saha çalışmaları kapsamında, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’nde yer alan Sıddık Camii’nin hasar gören minaresi kontrollü olarak söküldü. Minarenin güçlendirme çalışmasının kısa sürede tamamlanması planlanıyor.

Depremin hemen ardından ilçe genelinde kriz yönetim planını devreye alan Arnavutköy Belediyesi, Fen İşleri Müdürlüğü ile Yapı Kontrol Müdürlüğü ekiplerinin koordinasyonunda detaylı saha taramaları gerçekleştirdi. Kamu binaları ve halkın yoğun olarak kullandığı alanlarda teknik kontroller yapan ekipler, Sıddık Camii’nin minaresinde çatlaklar ve yapısal zayıflık tespit etti.

Çevre güvenliği açısından risk oluşturuyordu

Yapılan değerlendirmelerde, minarenin üst bölümünün çevre güvenliği açısından risk oluşturduğu belirlenince, kontrollü söküm kararı alındı. Çalışmalar, uzman ekiplerin gözetiminde, güvenlik önlemleri eşliğinde yürütüldü.

Söküm esnasında cami çevresi güvenlik çemberine alındı; vinç ve özel kesim ekipmanları kullanılarak minarenin üst kısmı dikkatle yerinden ayrılıp güvenli şekilde zemine indirildi.

Arnavutköy Belediyesi yetkilileri, minaredeki onarım ve güçlendirme sürecinin kısa süre içinde tamamlanacağını bildirdi. Ayrıca, ilçedeki tüm kamu yapılarında risk taramalarının sürdüğü ifade edildi.