İstanbul Avcılar’da kız yurdunda yangın!

İstanbul Avcılar’daki özel bir kız yurdunda elektrik panosunda meydana gelen arıza yangına yol açtı. Dört katlı binada çıkan yangın, öğrencilerin kısa sürede tahliye edilmesiyle herhangi bir can kaybı ya da yaralanmaya neden olmadı.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Üniversite Mahallesi’nde bulunan özel bir kız yurdunda çıktı. Elektrik panosundaki arızadan kaynaklandığı belirtilen yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olası bir tehlikeye karşı yurtta kalan öğrenciler tahliye edilirken, kısa süreli panik yaşandığı bildirildi.

Yangına ilişkin inceleme sürüyor

Herhangi bir yaralanma ya da dumandan etkilenme vakasına rastlanmazken, binada soğutma çalışmalarının ardından elektrik dağıtım şirketine bağlı ekipler arızanın giderilmesi için çalışmalara başladı. Yangına ilişkin inceleme sürüyor.