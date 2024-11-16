İstanbul Bağcılar'da polis aracına EYP ve molotofkokteyliyle saldırı
İstanbul'un Bağcılar ilçesinde bugün polis aracına el yapımı patlayıcı (EYP) ve molotofkokteyliyle saldırıda bulunuldu. Saldırıda polisler herhangi bir yara almazken, polis aracında küçük çaplı hasar oluştu. Polis kaçan saldırganları arıyor.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İstanbul'un Bağcılar ilçesinde Demirkapı Mahallesi 1716 Sokak'ta bir grubun, ellerinde molotofkokteylleri ve EYP'lerle yürüdüğüne ilişkin ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
Polis aracına molotofkokteyli ve EYP atan gruptakiler, ara sokaklara kaçtı. Araçta küçük çapta hasar oluşurken, patlamayan EYP'ler için bölgeye uzman ekip çağrıldı.
Polisin kaçan şüphelileri yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.