İstanbul Bahçelievler'de yanan 6 araç kullanılamaz hale geldi
İstanbul Bahçelievler'de park halindeki otomobilde başlayan ve diğer araçlara sıçrayan yangın sonucu 4 otomobil, 1 minibüs ve 1 hafif ticari araç küle döndü. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangının çıkış nedenini belirlemek için soruşturma başlatıldı
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Hürriyet Mahallesi İkizler Sokak'ta park halindeki otomobiller, henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede diğer araçlara sıçrayan yangında 4 otomobil, 1 minibüs ve 1 hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.