İstanbul baraj doluluk oranı 14 Şubat 2026: Barajlar doldu mu, son durum nedir?
İstanbul'da son günlerde yağan yağmur barajlara olumlu yansıyor. Doluluk oranı günden güne yükselirken vatandaşlar da son durumu merak ediyor. İSKİ 14 Şubat 2026 verileri paylaştı. İşte ayrıntılar...
Ülke genelinde yağmur etkili oluyor. İstanbul'da da peş peşe yağan yağmur barajlar açısından yüzleri güldürüyor. Doluluk oranları artarken son durum merak ediliyor. İşte İSKİ'nin paylaştığı son veriler...
14 Şubat İstanbul baraj doluluk oranları
İSKİ'nin 14 Şubat 2026 verilerine göre baraj doluluk oranı yüzde 38.17'ye çıktı. Bu oran dün yüzde 37.4'tü.
Barajların son durumu
Darlık Barajı: yüzde 57
Elmalı Barajı: yüzde 93
Terkos Barajı: yüzde 24
Alibey Barajı: yüzde 33
Büyükçekmece Barajı: yüzde 27
Sazlıdere Barajı: yüzde 24
Istrancalar Barajı: yüzde 72
Kazandere Barajı: yüzde 15
Pabuçdere Barajı: yüzde 13
Ömerli Barajı: yüzde 53