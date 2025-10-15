İstanbul baraj doluluk oranı 15 Ekim 2025: İstanbul'da barajlar doldu mu, oran ne kadar?

Ülkemizde kuraklık endişesi yaşanıyor. Birçok ilde barajların seviyesi iyice düşmüş durumda... Özellikle İstanbul'daki son durum merak edilirken "İstanbul'da barajlar doldu mu, oran ne kadar" diye soruluyor.

15 Ekim İstanbul baraj doluluk oranı

İSKİ'nin 15 Ekim 2025 Çarşamba günü paylaştığı verilere göre İstanbul baraj doluluk oranı yüzde 24.96'ya düştü. Dün bu oran 25.17'ydi.

İSKİ’nin güncel istatistiklerine göre Elmalı Barajı yüzde 50 ile en yüksek doluluğa sahip baraj olarak öne çıktı. Onu yüzde 39 ile Darlık ve yüzde 31 ile Terkos Barajı izledi.

Kazandere Barajı yüzde 3 seviyesinde ölçülürken, Pabuçdere yüzde 12, Ömerli ve Alibey barajları ise yüzde 15 doluluk oranına ulaştı.