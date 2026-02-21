İstanbul baraj doluluk oranı 21 Şubat 2026... Baraj doluluk oranı son durum nedir?
İstanbul'da yağan yağmurlar barajları doldurmaya devam ediyor. Bugün gelen son verilerde yine yükseliş görüldü. Şimdi vatandaşlar son durumu merak ediyor ve "İstanbul baraj doluluk oranı nedir" sorusunu yöneltiyor.
İstanbul'da barajların son durumu her gün araştırılıyor. Bugün yine mega kentte yağış beklenirken İSKİ son verileri İstanbullularla paylaştı. İşte son durum...
21 Şubat 2026 İstanbul baraj doluluk oranları
İSKİ'nin 21 Şubat 2026 verilerine göre baraj doluluk oranı yüzde 42.49'a çıktı. Bu oran dün yüzde 42.09'du.
Barajların son durumu nedir?
Ömerli - %58
Darlık - %59
Elmalı - %91
Terkos - %27
Alibey - %35
Büyükçekmece - %31
Sazlıdere - %26
Istrancalar - %77
Kazandere - %52
Pabuçdere - %28
Kaynak: HABER MERKEZİ