İstanbul baraj doluluk oranı 24 Şubat 2026: Barajlar doldu mu, son durum nedir?

İstanbul'da yağan yağmurlar barajları olumlu etkiledi. Bu sene beklenen kar yağışı gerçekleşmezken yağmurda bu hafta da devam edecek. Vatandaşlar her gün barajların son durumunu araştırıyor. Peki son durum nedir?

24 Şubat 2026 İstanbul baraj doluluk oranları

İSKİ'nin 24 Şubat 2026 verilerine göre baraj doluluk oranı yüzde 43.39'a çıktı. Bu oran dün yüzde 43.14'tü.

Barajların son durumu nedir?

Ömerli - %59

Darlık - %60

Elmalı - %89

Terkos - %27

Alibey - %35

Büyükçekmece - %32

Sazlıdere - %27

Istrancalar - %66

Kazandere - %55

Pabuçdere - %30