İstanbul baraj doluluk oranı... 28 Eylül 2026 barajlarda son durum...

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Son yağan yağmurlar İstanbul'da yüz güldürüyor. 3 Gün boyunca yağışlar sürecek ve her zaman olduğu gibi baraj doluluk oranları sorgulanıyor. İşte İSKİ'nin geçtiği son veri...

28 Eylül 2026 İstanbul baraj doluluk oranı...

İSKİ'nin yayımlamış olduğu son verilere göre baraj doluluk oranı yüzde 36.82'ye yükseldi. Dün bu oran %36.21'di.

Barajlarda son durum...

Ömerli: %49,5

Darlık: %54

Elmalı: %74

Terkos: %32,5

Alibey: %34,5

Büyükçekmece: %26,5

Sazlıdere: %20,5

Istrancalar: %22,5

Kazandere: %11,5

Pabuçdere: %2,5