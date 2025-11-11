İstanbul baraj doluluk oranı... İstanbul barajlar son durum nedir? Barajlar doluyor mu? (11 Kasım 2025)

İstanbul'da yağan yağmur büyük bir sevinç yarattı. Her gün azalan baraj doluluk oranının yağışlar ile birlikte yükselmesi bekleniyor. Bugünkü yağışlar ile birlikte "İstanbul barajlar son durum nedir" sorusu hızlanmış durumda...

11 Kasım İstanbul baraj doluluk oranı...

İSKİ 11 Kasım 2025 verilerini kamuoyu ile paylaştı. Son bilgilendirmeye göre baraj doluluk oranı yüzde 21.41'e düştü. Dünkü verilerde bu oran yüzde 21.61'di.

3 gün boyunca yağacak yağmur ile birlikte bu oranların yükselmesi bekleniyor.