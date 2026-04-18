İstanbul baraj doluluk oranları 18 Nisan 2026: İstanbul'da barajlar doldu mu, son durum nedir?
18 Nisan 2026 İstanbul baraj doluluk oranları İSKİ tarafından açıklandı. Yağışların kesildiği bu günlerde oranlar yatay seyrediyor. İşte barajlardaki son durum...
İstanbul'daki yağışların sona ermesiyle birlikte barajlardaki son durum sürekli araştırılıyor. Barajlarda düşüş yaşanıp yaşanmadığı merak ediliyor. Bugün de sıkça "İstanbul baraj doluluk oranları nedir" sorusu geliyor.
18 Nisan 2026 İstanbul'da baraj doluluk oranı nedir?
18 Nisan 2026 Cumartesi tarihinde paylaşılan İSKİ verilerine göre baraj doluluk oranı yüzde 70.39'a çıktı. Dünkü oran ise yüzde 70.36'ydı.
Baraj doluluk oranları
Ömerli — %92
Darlık — %86
Elmalı — %91
Terkos — %56
Alibey — %66
Büyükçekmece — %56
Sazlıdere — %45
İstrancalar — %46
Kazandere — %61
Pabuçdere — %60