İstanbul barajlarında 50 günlük kritik bekleyiş sona erdi: Yüzde 20 eşiği aşıldı!

İstanbul'da kurak geçen Kasım ve Aralık aylarının ardından gelen yağışlı hava, şehrin su rezervlerinde beklenen kıpırdanmayı başlattı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından paylaşılan güncel veriler, barajlardaki kritik seviyenin bir miktar aşıldığını gösteriyor.

50 günlük aradan sonra kritik eşik geçildi

İstanbul'a su sağlayan barajların ortalama doluluk oranı, son bir haftadaki yağışlarla beraber 50 gün sonra yeniden yüzde 20 seviyesini geçti. En son 23 Kasım 2025 tarihinde yüzde 17 seviyelerine kadar gerileyen su miktarı, son iki haftalık periyotta kaydedilen yağışlarla birlikte toparlanma sürecine girdi. Bir gün önce yüzde 19,24 seviyesinde olan doluluk oranı, 0,87 puanlık bir artışla bugün itibarıyla yüzde 20,11 seviyesine ulaştı.

Barajlarda mevcut durum: Ömerli ve Elmalı önde

İSKİ istatistiklerine göre, İstanbul'un toplam 868 milyon 683 bin metreküp olan su biriktirme hacminin şu anki doluluk miktarı 174,5 milyon metreküp olarak hesaplandı. Mega kentin günlük su ihtiyacı ise dün itibarıyla 3 milyon 1 bin metreküp oldu.

İl genelindeki barajların güncel doluluk oranları ise şöyle sıralandı:

• Ömerli: Yüzde 25,17

• Darlık: Yüzde 31,51

• Elmalı: Yüzde 61,29

• Istrancalar: Yüzde 42,29

• Terkos: Yüzde 15,95

• Büyükçekmece: Yüzde 16,27

• Sazlıdere: Yüzde 13,39

• Alibey: Yüzde 13,24

• Pabuçdere: Yüzde 6,08

• Kazandere: Yüzde 5,69

Son 10 yılın en düşük seviyesi

Her ne kadar son yağışlar umut verici bir artış sağlasa da, İstanbul'un su rezervleri geçmiş yılların oldukça gerisinde seyretmeye devam ediyor. İSKİ'nin 11 Ocak tarihli verileri üzerinden yapılan kıyaslamada; 2019'da yüzde 87,72 olan doluluk oranının, bugün itibarıyla yüzde 20,11 seviyesinde kalması dikkat çekiyor. Mevcut tablo, bu yılın verilerinin son 10 yılın en düşük ocak ayı başlangıcı olduğunu kanıtlıyor.

İSKİ istatistiklerine göre, 11 Ocak'ta baraj doluluk oranları son 10 yılda şu şekildeydi:

• 2016'da yüzde 63,88

• 2017'de yüzde 59,86

• 2018'de yüzde 66,09

• 2019'da yüzde 87,72

• 2020'de yüzde 52,42

• 2021'de yüzde 21,13

• 2022'de yüzde 27,81

• 2023'te yüzde 31,56

• 2024'te yüzde 57,01

• 2025'te yüzde 41,74

• 2026'da yüzde 20,11