İstanbul barajlarında doluluk oranı yüzde 30,7’ye geriledi
İstanbul’da yaz aylarında düşüş gösteren baraj doluluk oranları kritik seviyelere indi. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre barajlardaki toplam doluluk oranı yüzde 30,71 olarak ölçüldü.
İstanbul’daki barajların toplam doluluk oranı yüzde 30,71’e gerilerken, bazı barajlarda seviyeler yüzde 20’nin altına indi.
Baraj bazında güncel doluluk oranları şöyle:
Ömerli Barajı: %22,74
Darlık Barajı: %44,76
Elmalı Barajı: %51,77
Terkos Barajı: %36,98
Alibey Barajı: %18,08
Büyükçekmece Barajı: %34,21
Sazlıdere Barajı: %32,13
Istrancalar Barajı: %20,67
