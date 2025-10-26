İstanbul barajlarında doluluk yüzde 23’e geriledi
İSKİ verilerine göre, İstanbul’a su sağlayan barajların doluluk oranı dört ayda yüzde 66’dan yüzde 23’e düştü. Kurak geçen yaz döneminin ardından, kentte son yılların en düşük su seviyesi ölçüldü.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 30 Haziran’da yüzde 66,23 olarak ölçülen barajların ortalama doluluk oranı, 26 Ekim itibarıyla yüzde 23,27’ye geriledi.
Kentteki su rezervlerinde yaşanan bu düşüş, özellikle yaz aylarında azalan yağış ve yüksek buharlaşma oranlarına bağlanıyor.
Bazı barajlarda kritik seviyeler
26 Ekim itibarıyla barajlardaki doluluk oranları şöyle:
* Alibey Barajı: %12,27
* Büyükçekmece Barajı: %27,53
* Darlık Barajı: %36,09
* Elmalı Barajı: %52,81
* Istrancalar Barajı: %19,72
* Kazandere Barajı: %1,74
* Pabuçdere Barajı: %5,82
* Sazlıdere Barajı: %25,08
* Terkos Barajı: %27,46
* Ömerli Barajı: %16,45