İstanbul barajlarında doluluk yüzde 60'a geriledi

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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) verilerine göre, megakente su sağlayan barajlardaki ortalama doluluk oranı düşüşünü sürdürdü.

12 Temmuz'da yüzde 60,64 olarak ölçülen doluluk oranı, 13 Temmuz itibarıyla yüzde 60,03'e geriledi.

Kurak geçen kış aylarının ardından ilkbaharda etkili olan yağışlarla yükselişe geçen baraj seviyeleri, son günlerde yeniden düşüş eğilimine girdi.

En yüksek doluluk Elmalı'da

Baraj bazında en yüksek doluluk oranı yüzde 90,04 ile Elmalı Barajı'nda ölçülürken, onu yüzde 85,50 ile Ömerli ve yüzde 78,06 ile Darlık barajları izledi.

En düşük doluluk ise yüzde 26,51 ile Istrancalar Barajı'nda kaydedildi. Kazandere'de doluluk oranı yüzde 36,93, Pabuçdere'de yüzde 32,82, Sazlıdere'de yüzde 35,98, Büyükçekmece'de yüzde 43,07 ve Terkos'ta yüzde 49,61 olarak hesaplandı. Alibey Barajı'nda ise doluluk oranı yüzde 57,14 oldu.

Yıl başına göre önemli toparlanma

İSKİ verilerine göre, İstanbul barajlarında ortalama doluluk oranı 12 Ocak'ta yüzde 22,01 seviyesindeydi.