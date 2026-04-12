İstanbul barajlarında son durum: Doluluk oranı yüzde 70,2

İstanbul’da baraj doluluk oranlarına ilişkin son veriler, bahar yağışlarının su rezervleri üzerindeki etkisini ortaya koydu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) 12 Nisan 2026 tarihli verilerine göre, kente su sağlayan 10 ana barajdaki ortalama doluluk oranı yüzde 70,2 olarak kaydedildi.

Kış aylarında yağışların beklentilerin altında kalmasının ardından, mart ve nisan aylarında etkili olan yağışlar İstanbul’un su rezervlerinde toparlanma sağladı.

Geçen yılın altında kaldı

İSKİ verilerine göre, İstanbul’daki baraj doluluk oranı geçen yıl 12 Nisan 2025 tarihinde yüzde 82,02 seviyesindeydi.

Bu yıl açıklanan yüzde 70,2’lik oran, rezervlerin bahar yağışlarına rağmen geçen yılın aynı dönemine kıyasla daha düşük seviyede seyrettiğini gösterdi.

Ömerli ve Elmalı yüzde 90’ın üzerinde

İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan barajlar arasında en yüksek doluluk oranları Elmalı Barajı’nda yüzde 92,71 ve Ömerli Barajı’nda yüzde 92,55 olarak ölçüldü.

Diğer barajlardaki doluluk oranları ise şöyle sıralandı:

Darlık: yüzde 86,32

Istrancalar: yüzde 72,11

Alibey: yüzde 67,75

Kazandere: yüzde 62,34

Pabuçdere: yüzde 58,91

Büyükçekmece: yüzde 56,65

Terkos: yüzde 56,12

Sazlıdere: yüzde 45,7