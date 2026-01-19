İstanbul barajlarında son durum: Doluluk yüzde 24,65’e yükseldi

İstanbul’da son haftalarda etkili olan kar ve sağanak yağışlar, barajlardaki su seviyelerinde sınırlı da olsa artış sağladı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) 19 Ocak 2026 Pazartesi günü itibarıyla açıkladığı verilere göre, kentin barajlarındaki ortalama doluluk oranı yüzde 24,65 olarak kaydedildi.

Geçtiğimiz hafta yüzde 22 seviyelerinde bulunan doluluk oranları, yoğun yağışlar ve kar sularının baraj havzalarına ulaşmasıyla birlikte yükseliş eğilimine girdi. Ancak mevcut seviye, geçen yılın aynı dönemine göre halen oldukça düşük seyrediyor. İSKİ verilerine göre 19 Ocak 2025’te İstanbul barajlarının doluluk oranı yüzde 51,4 düzeyindeydi.

Elmalı Barajı öne çıktı

Baraj bazında bakıldığında en yüksek doluluk oranı yüzde 71,98 ile Elmalı Barajı’nda ölçüldü. Darlık Barajı yüzde 40,06, Ömerli Barajı ise yüzde 32,76 doluluk oranıyla Elmalı’yı takip etti. Istrancalar Barajı’nda doluluk yüzde 31,98 seviyesinde gerçekleşti.

Öte yandan bazı barajlardaki düşük seviyeler dikkat çekti. Kazandere Barajı yüzde 7,61, Pabuçdere Barajı yüzde 8,27 ve Sazlıdere Barajı yüzde 14,9 doluluk oranıyla listenin alt sıralarında yer aldı. Terkos Barajı’nda doluluk yüzde 16,43, Alibey Barajı’nda yüzde 19,05 ve Büyükçekmece Barajı’nda ise yüzde 17,83 olarak açıklandı.