İstanbul Barosu yöneticisi Fırat Epözdemir tutuklandı
İstanbul Barosu Yönetim Kurulu üyesi avukat Fırat Epözdemir, Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında tutuklandı. Mahkeme, Epözdemir'in tutuklanmasında iki suçlamayı gerekçe gösterdi.
İstanbul Barosu Yönetim Kurulu üyesi avukat Fırat Epözdemir, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ın başlattığı terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
Epözdemir'in İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri bugün tamamlandı.
İstanbul Adalet Sarayı'na götürülen Epözdemir, savcılık ifadesinin ardından 'terör örgütü propagandası yapmak' ve 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlarından tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
Hakimlik, Epözdemir'in tutuklanmasına karar verdi.