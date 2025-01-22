İstanbul-Bingazi uçuşlarında 10 yıllık ara sona erdi

İstanbul ile Bingazi arasında uçak seferleri yeniden başlatıldı. Karanfil Group'tan yapılan açıklamaya göre, Türk Hava Yolları'nın haftada üç sefer olarak İstanbul'dan Bingazi'ye 10 yıl aranın ardından başlattığı uçak seferleri, Türkiye ve Libya arasında yeni ticari fırsatlar sunacak.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Türkiye-Libya İş Konseyi Başkanı ve Karanfil Group Yönetim Kurulu Başkanı Murtaza Karanfil, yeniden başlatılan seferlere ilişkin değerlendirmede bulundu: "İki ülke arasındaki köklü bağlar, ekonomik işbirliğinin temelini oluşturuyor. Havacılık sektörünün, sadece bir ulaşım alanı değil, aynı zamanda kültürlerin kaynaşmasına vesile olan bir köprü olacağını söyleyebilirim. Türkiye, bulunduğu stratejik konumu sayesinde havacılıkta büyük bir güç haline gelecek."

Libya'nın altyapı ve üstyapısının revizyonu gündemde

"THY'nin Bingazi seferleriyle, Türk ihracatçılarına yeni fırsatlar sunulması, lojistik altyapının gelişmesine katkıda bulunulması ve Türk şirketlerinin bölgedeki varlığının güçlendirilmesi bekleniyor" diyen Karanfil, THY seferleri konusunda Libya İmar Fonu ve devlet kurumlarıyla toplantı yaptıklarını açıkladı ve gelecek planlarından bahsetti:

"DEİK Türkiye-Libya İş Konseyi olarak, gelecek dönemde planlanan heyet ziyareti kapsamında, İş Forumu gerçekleştireceğiz. Türk müteahhitlerimiz ve iş insanlarımızla, Libya'nın savaş sonrasında altyapı ve üstyapısının revizyonu için iki ülke devlet yetkilileriyle bir araya gelmeyi planlıyoruz."