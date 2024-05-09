İstanbul bir konser ve sergi salonu daha kazandı

Aydın Doğan Güzel sanatlar Lisesi'nde, Vakfın Onursal Başkan Vekili Sema Doğan'ın adını taşıyan 300 kişi kapasiteli konser ve sergi salonunda, öğrencilerin yanı sıra okul dışından gelen sanatçılar da konser verebilecek ve eserlerini sergileyebilecek. Açılışa İstanbul Valisi Davut Gül ile eşi Gülden Gül'ün yanı sıra iş ve sanat dünyasından birçok isim katıldı.

Törende konuşan Sema Doğan, sanatın insan ve toplum hayatındaki önemine vurgu yaparak, " En büyük dileğim, bu salonun, siz çok sevgili öğrencilerimize ve kıymetli öğretmenlerimize ilham olması, dinletiye ve sergiye ev sahipliği yapması, sanatın iyileştirici gücünün bu okula yayılmasına vesile olmasıdır." ifadelerini kullandı.

Amacımız sanatın gelişmesine katkıda bulunmak

Vakfın Türk sanatının gelişmesine katkıda bulunacak çalışmalar yaptığını kaydeden Sema Doğan konuşmasını, "Ulu Önder Atatürk'ün de söylediği gibi, sanatsız kalan bir toplumun hayat damarlarından biri kopmuştur. Konser ve sergi salonumuz hayırlı ve uğurlu olsun." diyerek tamamladı.

Mimar Nevzat Sayın ve ekibi tarafından tasarlanan salondaki sahne, mekanın kreatif kullanımıyla orkestra alanı ve koro balkonu şeklinde iki farklı kotta konumlandırıldı. Duvarlar ve tavan, akustik açıdan gerekli olan ondülasyonu sağlamak için özel olarak tasarlandı. Fuaye alanı ise okulun resim ve heykel bölümü öğrencilerinin sergileri için de kullanılabilir bir galeri potansiyeli sunuyor.