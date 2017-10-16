İstanbul, BM'nin gençlik merkezi oluyor

16 Ekim 2017

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, Birleşmiş Milletler (BM) Habitat ile İstanbul Büyükşehir Belediye Gençlik Meclisi'nin "Dünya Yerel Gençlik Meclisleri Birliği"ni kurmasına yönelik protokolü oy birliğiyle onayladı.

İBB Meclisi, ekim ayı toplantılarının ikinci birleşiminde, BM'nin "İnsan Yerleşimleri Programı" olan Habitat'ın gençlik birimi ile ortak bir protokole imza attı. İBB Meclisi 2. Başkanvekili Göksel Gümüşdağ'ın yönettiği oturumda gündeme gelen protokol, meclis üyelerinin oybirliğiyle kabul edildi.

Protokol kapsamında BM Habitat Gençlik Birimi ile İBB Gençlik Meclisi, sürdürülebilir kalkınma hedefleri, daha fazla sürdürülebilir şehir ve toplum oluşturmak amacıyla İBB liderliğinde Belediye Gençlik Meclisi ağı kuracak. Ortak faaliyetler düzenlenerek BM Habitat Programı ile İBB Gençlik Meclisi arasında iş birliği sağlanacak. Ayrıca kent gençliği teşkilatları daha kurumsal hale getirebilecek.

BM ve İBB arasında 2 yıl sürecek protokolle, Ekim 2016'da Quito Ekvador'da gerçekleştirilen Habitat 3 Konferansında alınan karar doğrultusunda Dünya Yerel Gençlik Meclisleri Zirvesi'nin toplanması ve Dünya Yerel Gençlik Meclisleri Birliği'nin kurulması da hedefleniyor.

Merkezde yıllık olarak belirli dönemlerde BM ve uluslararası kurumlar için sunum ve toplantılar düzenlenmesi planlanıyor.

Uluslararası gençlik çatı organizasyonları için uzantı ofisi (liaison office) fonksiyonu taşıması planlanan merkezde farklı ülkelerden gençler yıl boyu birbirinden farklı projelerde görev alacak.

Kaynak: AA