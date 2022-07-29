  1. Dünya Gazetesi
  2. Gündem
  3. İstanbul Boğazı arıza yapan gemi nedeniyle çift yönlü trafiğe kapatıldı
Takip Et

İstanbul Boğazı arıza yapan gemi nedeniyle çift yönlü trafiğe kapatıldı

İstanbul Boğazı, Mısır'dan Bulgaristan'a seyir halindeyken makine arızası yapan gemi nedeniyle çift yönlü trafiğe kapatıldı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Mısır’dan Bulgaristan’a seyir halindeyken Yavuz Sultan Selim Köprüsü açıklarında makine arızası yaşayan 134 metre boyundaki SPARTA isimli gemiye, kılavuz kaptanımız ile KURTARMA-12 ve NAZIM TUR römorkörlerimiz yönlendirilerek müdahaleye başlanıldı." ifadelerine yer verildi.
Arıza nedeniyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alındı.

MSB: Tahıl yüklü gemiler Ukrayna'dan kısa süre içinde yola çıkacak

Türkiye Haberleri

MSB: Tahıl yüklü gemiler Ukrayna'dan kısa süre içinde yola çıkacak
Bu konularda ilginizi çekebilir
türkiye