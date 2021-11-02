İstanbul Boğazı gemi geçişlerine yeniden açıldı
İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği, sisin etkisini kaybetmesinin ardından tekrar normale döndü.
AA
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Sis nedeniyle çift yönlü olarak trafiğe kapatılan İstanbul Boğazı, gemi geçişlerine yeniden açıldı.
İstanbul Boğazı'nda Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Keçilik Koyu arasında sis nedeniyle görüşün yarım milin altına düşmesi nedeniyle çift yönlü olarak kapatılan gemi trafiği, sisin etkisini kaybetmesinin ardından yeniden normale döndü.