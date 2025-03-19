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İstanbul Boğazı gemi trafiğine açıldı

İskenderun'dan Romanya'ya giden Bers isimli kuru yük gemisinde makine arızası yapmış ve İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatılmıştı. Yaşanan aksaklık giderilerek, Boğaz trafiği normale döndü.

AA
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Boğazı'nda meydana gelen gemi arızasına ilişkin bir açıklama yaptı.

Makine arızası yaşanmıştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamada, "İskenderun'dan Romanya'ya seyir halindeyken 15 Temmuz Şehitler Köprüsü önlerinde makine arızası yapan BERS isimli 95 m boyundaki kuru yük gemisi, İstanbul GTH Merkezimiz koordinasyonunda, Kılavuz Kaptanımız ve KURTARMA-11 Römorkörümüz refakatinde Ahırkapı Demir Sahası’na emniyetle demirletildi. İstanbul Boğazı gemi trafiği, güney-kuzey yönlü olarak açıldı" ifadelerine yer verildi.