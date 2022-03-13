İstanbul Boğazı, gemi trafiğine çift yönlü açıldı
İstanbul Boğazı, olumsuz hava koşulları nedeniyle askıya alınan gemi trafiğine çift yönlü yeniden açıldı.
AA
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Olumsuz hava koşulları nedeniyle öğlen saatlerinde çift yönlü gemi trafiğine kapatılan İstanbul Boğazı’nda seferler yeniden başladı.
Konuya ilişkin Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, İstanbul Boğazı'nın, görüşün iyileşmesiyle gemi trafiğine saat 14.55'te kuzey-güney yönünde yeniden açıldığı bildirildi.
İstanbul Boğazı'nın tamamında yoğun kar yağışının etkili olması nedeniyle deniz trafiği, saat 11.20'den itibaren çift yönlü askıya alınmıştı.