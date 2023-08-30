İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı
İstanbul Boğazı gemi trafiği yat yarışı nedeniyle çift yönlü olarak askıya alındı.
Haber Merkezi
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İstanbul Boğazı gemi trafiğinin Türkiye Açıkdeniz Yarış Spor Kulübü (TAYK) koordinatörlüğünde düzenlenen yat yarışları nedeniyle çift yönlü askıya alındığı bildirildi.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "TAYK Trofesi Yat Yarışları" nedeniyle İstanbul Boğazı gemi trafiğinin saat 09.00'da çift yönlü askıya alındığı belirtildi.
Açıklamada, yerel deniz trafiğine ilgili bilgilendirmelerin yapıldığı kaydedildi.