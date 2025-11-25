İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı

İstanbul Boğazı’nda sabah saatlerinden bu yana etkisini gösteren sis, bölgede görüş mesafesinin azalmasına yol açtı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İstanbul Boğazı’ndaki gemi geçişlerinin “kısıtlı görüş (sis)” sebebiyle her iki yönde geçici olarak durdurulduğu bildirildi.