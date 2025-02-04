İstanbul boğazı güçlü akıntı nedeniyle bazı tanker geçişlerine kapatıldı
İstanbul Boğazı'nda güçlü akıntı nedeniyle transit gemi geçişleri durduruldu. Yetkililer, 11.40 itibarıyla hızı 8 knot ve altında olan tankerlerin geçişine izin verilmediğini duyurdu. Boğaz'daki akıntı şartlarının normale dönmesiyle birlikte geçişlere yeniden izin verilmesi bekleniyor.
İstanbul Boğazı, güçlü akıntı nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı. Yetkililerden alınan bilgilere göre, 11.40 itibarıyla hızı 8 knot ve altında olan tankerlerin Boğaz'dan geçişine izin verilmediği bildirildi. Akıntının normale dönmesiyle birlikte geçişlere yeniden izin verilmesi bekleniyor.
Boğaz'da zaman zaman oluşan güçlü akıntılar, gemi trafiğini olumsuz etkileyerek deniz ulaşımında aksamalara neden olabiliyor. Yetkililer, mevcut akıntı hızının deniz taşımacılığı açısından risk oluşturduğunu belirterek, güvenliği sağlamak amacıyla transit geçişlerin geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.