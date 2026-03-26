İstanbul Boğazı yakınlarında Türk tankerine saldırı: Bakan Uraloğlu'ndan açıklama geldi

Rusya’dan hareket eden ve İstanbul Boğazı’na girişine yaklaşık 14 deniz mili kala bulunan Pergamon Denizcilik’e ait “Altura” adlı ham petrol tankeri, insansız deniz aracı (İDA) saldırısına maruz kaldı.

140 bin ton petrol taşıdığı ve gemide 27 Türk mürettebatın görev yaptığı belirtilirken, saldırının ardından yapılan acil yardım çağrısına en yakın noktadaki Erdek gemisi karşılık verdi. Olay üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri de hızlı şekilde bölgeye yönlendirildi.

Saldırı sonrasında gemideki personelden herhangi birinin yaralanmadığı bildirildi.

Bakan Uraloğlu: Bilerek yapılan bir saldırı

Konuya ilişkin açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Özellikle makine dairesinin hedef alındığını düşünüyoruz. Bunun dron saldırısı değil insansız deniz aracı ile yapıldığını düşünüyoruz. Teknik ekiplerimiz olay yerine yönlendirildi. Dış kaynaklı bir patlama, özellikle makine dairesine gemiyi devre dışı bırakma amaçlı bilerek yapılan bir saldırı. Türk işletenli, sahibini bilmiyoruz. Mürettebatın tamamı Türk 27 personelin sağlık problemi yok, yaralanma yok" dedi.