İstanbul Boğazı'nda arıza yapan tekne kurtarıldı
İstanbul Boğazı’nda makine arızası nedeniyle sürüklenen 11 metre boyundaki tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kurtarıldı. İçinde iki kişinin bulunduğu tekne, KEGM-3 hızlı tahlisiye botuyla yedeklenerek Yenikapı’ya güvenli şekilde yanaştırıldı.
İstanbul Boğazı'nda makine arızası yaşayan bir tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kurtarıldı. İçinde iki kişinin bulunduğu tekne, güvenli bir şekilde limana çekildi.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu detaylar paylaşıldı:
"İstanbul Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 2 kişi bulunan 11 metre boyundaki tekne, KEGM-3 hızlı tahlisiye botumuzca yedeklenerek Yenikapı'ya emniyetle yanaştırıldı."