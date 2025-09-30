İstanbul Boğazı'nda arızalanan gemi Büyükdere'ye demirletildi
Bandırma'dan Rusya'ya giden Arda isimli 98 metre uzunluğundaki kargo gemisi İstanbul Boğazı'nda Umuryeri önlerinde arıza yaptı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada geminin Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince güvenli bir şekilde Büyükdere'ye demirletildiği belirtildi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Boğazı'nda makine arızası yaşayan bir kargo gemisinin güvenli şekilde demirletildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Bandırma'dan Rusya'ya seyir halinde olan 98 metre uzunluğundaki Arda isimli genel kargo gemisi, Umuryeri önlerinde makine arızası yaşadı.
Açıklamada, "Gemi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze ait İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda, kılavuz kaptanımız, Kurtarma-4 ve Kurtarma-6 römorkörümüz eşliğinde Büyükdere'ye emniyetle demirletildi" ifadelerine yer verildi.