İstanbul Boğazı'nda büyük tehlike atlatıldı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, makine arızası nedeniyle sürüklenen gemiye halat verilerek herhangi bir olumsuzluğa yol açmadan müdahalede bulunulduğu ve Boğaz trafiğinin tedbiren askıya alındığı belirtildi.

Kıyı Emniyeti Twitter hesabından şu açıklama yapıldı:

"KURTARMA 11 Römorkörümüz refakatinde İstanbul Boğazı kuzey-güney seyrini yaparken Yenikoy dönüşünde makine arızası nedeniyle sürüklenen RAVA isimli 249 metre boyundaki ham petrol taşıyan tankere, halat verilerek herhangi bir olumsuz durum yaşanmadan müdahale edildi.

Sahile 300 metre kala durdurulan tankere, KURTARMA 8 Römorkörümüz ve KEGM 5 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuz da acil olarak yönlendirildi. İstanbul Boğazı trafiği askıya alındı."