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İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı

İstanbul Boğazı'nda görüşün düşmesi nedeniyle gemi trafiği askıya alındı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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İstanbul Boğazı'nda, Türkeli Feneri-Yom Burnu arasında görüşün yarım milin altına düşmesi nedeniyle gemi trafiğinin çift yönlü askıya alındığı bildirildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İstanbul Boğazı Türkeli Feneri-Yom Burnu arası görüşün yarım milin altında olduğu rapor edilmiş olup, gemi trafiği çift yönlü olarak saat 09.38'de askıya alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.

 

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