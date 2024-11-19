İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Boğazı’ndaki yoğun sis nedeniyle gemi trafiğinin çift yönlü olarak geçici süreyle askıya alındığını açıkladı.
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İstanbul Boğazı’nda yoğun sis, gemi trafiğinin durmasına yol açtı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, kısıtlı görüş mesafesi nedeniyle İstanbul Boğazı’nın çift yönlü olarak geçici süreyle kapatıldığını duyurdu.
Boğazda bekleyen gemilere gerekli bilgilendirmelerin yapılırken sisin etkisinin azalmasının ardından gemi trafiğinin kontrollü bir şekilde yeniden açılması bekleniyor.