İstanbul Boğazı’nda gemi trafiği çift yönlü durduruldu!
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Boğazı’nda kısıtlı görüş nedeniyle gemi trafiğinin çift yönlü olarak geçici süreyle askıya alındığını duyurdu. Yoğun sis nedeniyle alınan bu kararın, deniz ulaşımında güvenliği sağlamak amacıyla uygulandığı belirtildi. Yetkililer, hava koşullarının normale dönmesiyle birlikte trafiğin yeniden açılacağını ifade etti.
İstanbul Boğazı’nda yoğun sis nedeniyle gemi trafiği çift yönlü olarak durduruldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, görüş mesafesinin düşmesi sebebiyle deniz ulaşımında güvenliği sağlamak amacıyla trafiğin geçici süreyle askıya alındığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, kısıtlı görüş şartlarının gemi geçişlerini riskli hale getirdiği vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:
"İstanbul Boğazı'nda yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin azalması sonucu gemi trafiği, çift yönlü ve geçici olarak durdurulmuştur. Hava şartlarının normale dönmesiyle birlikte trafiğin açılması sağlanacaktır."