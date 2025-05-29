İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü kapatıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan alınan bilgiye göre enerji lojistiği kapsamında stratejik öneme sahip olan Osman Gazi isimli yüzer doğal gaz üretim platformunun Boğaz geçişi dolayısıyla İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği saat 08.00 itibarıyla çift yönlü olarak askıya alındı.

Denizcilik emniyeti ve platformun güvenli geçişinin sağlanması amacıyla alınan önlemler çerçevesinde, Boğaz geçişi süresince hiçbir gemi hareketine izin verilmezken, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri platforma refakat ediyor.

Geçişin tamamlanmasının ardından gemi trafiğinin yeniden açılması bekleniyor.