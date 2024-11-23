İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği durduruldu
İstanbul Boğazı'nda Anadolu Kavağı önlerinde balıkçı teknelerinin ağları birbirine dolandı. Bu nedenle boğazdaki gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alındı.
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İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği, Anadolu Kavağı önlerinde balıkçı teknelerinin ağlarının birbirine dolanması nedeniyle çift yönlü askıya alındı.
Boğaz'daki gemi trafiğinin, Anadolu Kavağı önlerinde ağları birbirine dolanan balıkçı tekneleri nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındığı bildirildi.