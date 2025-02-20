İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği durduruldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği sis nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İstanbul Boğazı gemi trafiği, kısıtlı görüş (sis) nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındı" bilgisi verildi.