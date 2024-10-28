İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği sis nedeniyle askıya alındı
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği, sis nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındı. Sis nedeniyle şehir hatları seferlerinde de iptaller ve gecikmeler yaşandığı öğrenildi.
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği, sis nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “İstanbul Boğazı gemi trafiği, kısıtlı görüş (sis) nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındı" ifadeleri yer aldı.
Vapur seferleri iptal edildi
Yoğun sis nedeniyle şehir hatları seferlerinde de iptaller yaşanıyor.
Yapılan açıklamada,
Küçüksu - İstinye Hattı
İstinye - Çubuklu Arabalı Vapur Hattı
Boğaz Geliş Hattı
Rumeli Kavağı - Eminönü Hattı
Beykoz - Sarıyer Hattı
Kanlıca - Küçüksu - Beşiktaş - Kabataş Hattı
Aşiyan - Anadolu Hisarı - Küçüksu Ring Hattı
seferlerinin elverişsiz hava koşulları nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacağı belirtildi.