İstanbul Boğazı'nda mayın tarama çalışmaları devam ediyor

İstanbul Boğazı'nda SAS timi tarafından yapılan inceleme sonucunda eski tip olduğu belirlenen mayının imha edilmesinin ardından Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı mayın avlama ve tarama gemisi TCG Akçakoca (M-268) da olası diğer tehditleri arama çalışmalarına katılmak amacıyla Boğaz'dan geçti.

Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde İstanbul Boğazı açıklarındaki bir ticari gemiden "mayın benzeri bir cisim görüldüğü" ihbarında bulunulmasından sonra SAS timi bölgeye intikal ettirildi.

Söz konusu cisim, mayın olduğunun tespitinin ardından emniyetli bir bölgeye çekilerek incelemeye alındı. Eski tip olduğu belirlenen mayının SAS timi tarafından etkisiz hale getirilmesinden sonra Aydın sınıfı mayın avlama ve tarama gemisi TCG Akçay'ın (M-270) ardından aynı sınıf mayın avlama ve tarama gemisi TCG Akçakoca (M-268) da olası diğer tehditleri arama çalışmalarına katılmak üzere İstanbul Boğazı'na geldi.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde konuşlu bulunan, imkan ve kabiliyetleriyle dünya bahriyelileri arasında seçkin bir yeri bulunan Aydın sınıfı bu gemiler, NATO'nun en etkin mayın gemileri olarak da dikkati çekiyor.