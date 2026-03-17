İstanbul Boğazı’nda sis alarmı: Gemi trafiği çift yönlü askıya alındı, vapur seferleri iptal edildi

İstanbul Boğazı’nda sabah saatlerinde etkisini artıran sis, deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, boğazdaki gemi trafiğinin 04.53 itibarıyla çift yönlü olarak askıya alındığını duyurdu.

Olumsuz hava koşulları kent içi deniz ulaşımında da aksamalara neden oldu. Şehir Hatları, elverişsiz hava şartları nedeniyle bazı vapur seferlerinin ikinci bir duyuruya kadar iptal edildiğini açıkladı.

Duyuruya göre, Anadolu Kavağı-Rumeli Kavağı-Sarıyer, Sarıyer-Beykoz, Anadolu Kavağı-Üsküdar, 07.20 Rumeli Kavağı-Eminönü ve 07.05 Sarıyer-Eminönü hatlarında seferler geçici olarak durduruldu.